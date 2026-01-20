Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç başsağlığı diledi
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Koç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç vefat etti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Zafer Koç'un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
BAKAN TUNÇ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayatını kaybeden Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç’un yakınlarına başsağlığı diledi. Bakan Tunç paylaşımında, "Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Yargıda Birlik Derneği tarafından yapılan duyuruda cenaze programının detaylarına yer verildi;
"Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç 19/01/2026 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi 20/01/2026 günü Ankara Etimesgut Ahi Mesut Söğüt Caminde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Etimesgut Mezarlığında toprağa verilecektir.
Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."