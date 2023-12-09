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    Zonguldak'ta peş peşe heyelan faciası! Çok sayıda yaralı var

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Zonguldak&#039;ta peş peşe heyelan faciası! Çok sayıda yaralı var
    Heyelan, Zonguldak

    Zonguldak'ta şiddetli sağanak heyelana yol açtı. Tonlarca toprağın yuttuğu müstakil ev yıkılırken, anne ile oğlu göçük altında kaldı. Ekipler zamanla yarışıyor.

     Zonguldak'ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi. Sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

    ANNE-OĞUL GÖÇÜK ALTINDA KALDI

    Evde bulunan anne ve oğlu göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan daha yaşandı. 

    YARDIMA KOŞAN EKİPLER DE TOPRAK ALTINDA KALDI

    Bu defa kurtarma çalışmalarına katılan iş makineleri, toprak altında kaldı.

    ÇOK SAYIDA YARALI VAR

    Heyelanda toprak altında kalan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

    Ayrıntılar geliyor... 

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