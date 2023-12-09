Zonguldak'ta peş peşe heyelan faciası! Çok sayıda yaralı var

9 Aralık 2023 22:43 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 23:31

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Anadolu Ajansı

Zonguldak'ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi. Sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

ANNE-OĞUL GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Evde bulunan anne ve oğlu göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan daha yaşandı.

YARDIMA KOŞAN EKİPLER DE TOPRAK ALTINDA KALDI

Bu defa kurtarma çalışmalarına katılan iş makineleri, toprak altında kaldı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Heyelanda toprak altında kalan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...