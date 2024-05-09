10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ilk günü kamudaki engelli vatandaşlar idari izinli olacak

10 Mayıs ile 16 Mayıs aralığında Engelliler Haftası kutlanıyor. Farkındalık yaşanması amacıyla kutlanan bu özel haftada çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken idari izin var mı sorusu gündeme geldi. Haftaya özel engelli vatandaşlar izinli mi değil mi araştırılmakta.

Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı zamanda kutlanan bu özel hafta ile ilgili merak edilenler arasında kamuda çalışanlar idari izinli sayılacak mı sorusu yer aldı. Detaylar...

2002/58 sayılı Genelge uyarınca Engelliler Haftası'nın ilk günü kamuda çalışan ve engeli bulunan vatandaşlar idari izinli sayılacak.

2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesinde yer alan ifade şöyle:

"Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır."

Bu özel hafta boyunca engelliliğin önlenmesi ve problemler hakkında konuşmalar yapılır. Televizyonlarda çeşitli programlar yayınlanırken okullarda her gün farklı bir konu ele alınır. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu'na göre gerçekleştirilen program şöyle:

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

Yaralanma sonucunda veya zihinsel olarak bazı duyu ve hareketlerin kısıtlanması bulunan kişilere engelli denirken doğuştan gelebilirken sonradan da ortaya çıkabiliyor.