Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü 12. Yargı Paketi'ne ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, pakette yer alacak düzenlemeler ve maddeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Peki, 12.Yargı Paketinde son gelişmeler neler, meclisten geçti mi? Yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler olacak?

TBMM'de görüşülmesi beklenen 12. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar sürüyor. Ceza adalet sisteminde çeşitli değişiklikler öngören düzenleme, infaz uygulamalarından yargılama süreçlerine kadar birçok başlıkta yenilikler içeriyor. İşte infaz uygulamalarından çocuklara yönelik adalet sistemine, yargılama süreçlerinden ceza hukukuna kadar birçok alanda değişiklik öngören düzenlemenin detayları...

12. YARGI PAKETİNDE YER ALMASI BEKLENEN DÜZENLEMELER

Yeni düzenleme kapsamında boşanma davalarında "iki aşamalı yargılama" ve "aile arabuluculuğu" sistemlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Yeni paketle birlikte birinci aşamada mahkeme öncelikli olarak tarafların boşanmasına ve velayet gibi acil durumlara hükmedecek. Nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal paylaşımı gibi çekişmeli mali uyuşmazlıklar ise ikinci aşamada veya ayrı bir dava dosyası üzerinden değerlendirilecek.

Öte yandan çekişmeli davalarda aile arabuluculuğu müessesesi devreye girecek. Yeni düzenleme ile taraflar boşanma konusunda hemfikir ise süreç hızlıca sonuçlanırken, maddi ve hukuki anlaşmazlıklar ayrı bir aşamada görülmeye devam edecek.

12.Yargı Paketinde son gelişmeler! Yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler olacak?

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak toplumdaki hassasiyetleri gözeten kapsamlı bir kanun tasarısı hazırlayacaklarını duyurmuştu. "Suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden ele alarak, toplumun hassasiyetlerini göz önünde bulunduracak ve gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz” diyen Bakan, çalışmaların 12. Yargı Paketi kapsamında yürütüleceğini söyledi.

12.Yargı Paketinde son gelişmeler! Yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler olacak?

IBAN KİRALAMA İLE DOLANDIRICILIK DÜZENLEMEDE YER ALACAK

Paket kapsamında en somut ve dikkat çeken düzenleme IBAN kullanımına ilişkin başlık olarak öne çıkıyor. Suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan “IBAN kiralama” mağdurları çığ gibi artıyor. Özellikle "IBAN kiralama" yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla yeni kurallar getirilmesi hedeflenirken, Adalet Bakanlığı’nın verileri bu yöntemin yaygınlığını gözler önüne seriyor.

12. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Kamuoyunun merak ettiği soruları gazeteciler aracılığıyla yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

HENÜZ MECLİS'TEN GEÇMEDİ

12. Yargı Paketi henüz TBMM'den geçmedi. Resmi teklifin Meclis'e sunulmasının ardından görüşme süreci başlayacak. Düzenlemenin kapsamı ve maddeleri, TBMM'deki komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında değişikliğe uğrayabileceği için yasalaşma süreci henüz tamamlanmış değil.

Haberle İlgili Daha Fazlası