2 Aralık İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı
İstanbul'un Avrupa yakasında BEDAŞ, Anadolu yakasında ise AYEDAŞ tarafından yapılan son dakika duyurularıyla beraber bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu.
2 Aralık Salı günü kesintilerden etkilenen İstanbullular, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
2 ARALIK İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
2 Aralık 2025 Salı günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbul Avrupa yakasındaki planlı elektrik kesintisi listesine BEDAŞ’ın web sitesindeki Planlı Kesintiler bölümünden, mobil siteden veya BEDAŞ 186 uygulamasından ulaşabilirsiniz.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULMA EKRANI
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
