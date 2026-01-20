Türkiye genelinde olumsuz hava koşulları etkisini göstermesinin ardından gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar, 20 Ocak Sa günü için idari izin kararı alınıp alınmayacağını merak ederken, valiliklerin yapacağı resmi duyurular yakından takip ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riski "20 Ocak idari izin var mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji tarafından art arda gelen uyarıların ardından ulaşımda yaşanan aksamalar sebebiyle kamu çalışanları Valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi.

20 Ocak idari izin var mı? Valilik kararları merakla bekleniyor

20 OCAK İDARİ İZİN VAR MI?

20 Ocak 2026 Salı günü için şu ana kadar resmi bir idari izin kararı duyurulmadı. İdari izin kararlar, hava koşullarına göre iller bazında valilikler tarafından duyuruluyor. Bu nedenle her il için farklı kararlar alınabiliyor.

İdari izinle ilgili kararların gün içerisinde valiliklerin resmi açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor. Vatandaşların ve kamu çalışanlarının, bulundukları illere ait güncel duyuruları yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.

İSTANBUL'DA İDARİ İZİN VAR MI?

20 Ocak 2026 Salı günü için İstanbul Valiliği idari izin kararı henüz açıklanmadı. İdari izin için İstanbul Valiliği tarafından yapılacak resmi açıklama yakından takip ediliyor.

Son olarak İstanbul Valisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine yer verdi. Buna göre 20 Ocak 2026 Salı günü İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 3°C, en yüksek sıcaklığının ise 7°C olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca ilimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla; kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise 20 Ocak 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla sona erecektir.

BUGÜN İDARİ İZİN OLAN İLLER

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde 18 Ocak 2026 Pazar günü gece saatlerinde başlayan kar yağışının 20 Ocak 2026 Salı gününe kadar devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak özellikle sabah erken saatlerde yollarda buzlanma oluşmasının beklendiği bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı, il merkezi ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personelin 19 ve 20 Ocak 2026 tarihlerinde iki gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

