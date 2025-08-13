2025 - 2026 eğitim öğretim yılı ne zaman? Ara ve yarıyıl tatilinde takvim belli oldu

Milyonlarca öğrenci ve veli heyecanla 2025 - 2026 eğitim öğretim yılını bekliyor. Tatilin bitmesine sayılı günler kaldı. Okulu ve arkadaşlarını özleyen öğrenciler ne zaman ders başı yapacağını merak ediyor. Peki yeni eğitim yılı ne zaman başlıyor, ara ve yarı yıl tatilleri belli oldu mu, okullar ne zaman kapanacak? Tüm tarihler belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen çalışma takvimine göre okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak, öğrenciler ders başı yapacak.

ARA VE YARI YIL TATİLLERİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında yarıyıl tatilini Ocak ayında ve ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Tarihler ise şu şekilde;

İLK ARA TATİL: 10-14 Kasım 2025

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR): 19-30 Ocak 2026

İKİNCİ ARA TATİL: 16-20 Mart 2026

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okula yeni başlayacak öğrenciler için uyum haftası takvimi de belli oldu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası eğitimleri 1-5 Eylül tarihleri arasında başlayacak.

2026 YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise yeni yılda okulların ne zaman kapanacağı oldu. MEB'in takvimine göre okullar 19 Haziran 2026'da yaz tatiline girecek.

YENİ YILDA RESMİ TATİL TARİHLERİ

Ramazan ve Kurban Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Resmi tatillerin bazıları eğitim öğretim dönemine de denk geliyor. Ramazan Bayramı, 19 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 22 Mart’ta bitecek. Kurban Bayramı ise 26 Mayıs 2026'da başlayacak ve tatil 4 gün sürecek. Diğer resmi tatiller ise şu şekilde;

▪️ YILBAŞI TATİLİ: 1 Ocak 2026 Perşembe

▪️ ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan 2026 Perşembe

▪️ İŞÇİ BAYRAMI:1 Mayıs 2026 Cuma

▪️ ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: 19 Mayıs 2026 Salı

▪️ 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü

▪️ 30 Ağustos Zafer Bayramı

▪️ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı