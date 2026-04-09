Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından haziran ayında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Sınava katılmak isteyen öğrenciler ve veliler, başvuruların son gününü kaçırmamak adına MEB tarafından yayımlanan takvimi yakından takip ediyor. Peki, LGS sınavı başvuruları için son gün ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı takvime göre, LGS başvuru süreci nisan ayında tamamlanacak. Başvurular, e-Okul sistemi üzerinden yapılırken, işlemler okul müdürlükleri tarafından onaylanıyor.

Kılavuza göre 23 Mart 2026 tarihinde başlayan başvurular için son gün ise 10 Nisan 2026 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlamayan adaylar sınava katılım hakkı elde edemeyecek.

2026 LGS sınavı başvuruları için son gün ne zaman? Verilen süre doluyor

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAZİRAN AYINDA İLAN EDİLECEK

Sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026'da ilan edilecek, sınav sonuçları ise 10 Temmuz 2026'da açıklanacak.

2026 LGS sınavı başvuruları için son gün ne zaman? Verilen süre doluyor

SINAVIN KAPSAMI

Merkezî sınavda 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre uygulanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

