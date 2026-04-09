WhatsApp üzerinden gelen 'hibe kredi' mesajına inanan vatandaş, 1 milyon liradan fazla dolandırıldı. Başlatılan operasyonda 3 kişi tutuklanırken, şüphelilerin hesaplarındaki milyonluk para trafiği dikkat çekti.

Düzce'de yaşayan 50 yaşındaki bir vatandaş, WhatsApp üzerinden kendisine gelen "yüksek miktarda hibe kredi elde ettiniz" şeklindeki mesaja inandı. Şüphelilerin gönderdiği IBAN'a 1 milyon 58 bin 400 lira gönderen vatandaş, bir süre sonra iletişime geçtiği kişilere ulaşamadı.

Dolandırıldığını anlayan 50 yaşındaki F.S., 23 Şubat'ta durumu güvenlik güçlerine bildirerek şikayetçi oldu.

8 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK

Şikayet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı telefon numaralarından yola çıkarak kimlik ve adres tespiti yaptı.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından Kocaeli'de 4 ve İzmir'de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; E.Ş. (55), H.S.K. (48), V.E. (45), B.N.A. (26) ve E.Y'yi (46) gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ilgili kurumlar ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde, şüphelilerin hesaplarında son 1 aylık dönemde yaklaşık 8 milyon liralık para giriş ve çıkışı olduğu belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S.K., E.Ş. ve E.Y., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheliler B.N.A. ve V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

