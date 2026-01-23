Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da 23 Ocak Cuma günü hafta finali heyecanı yaşanıyor. Gün sonunda haftalık puan tablosunda ilk sırada yer alan gelin 10 altın bileziğin sahibi olurken en düşük puanı olan yarışmacı elenerek programa veda ediyor. Peki, 23 Ocak Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, kim elendi?

Hafta boyunca yapılan yemekler ve kayınvalidelerin verdiği puanlarla ilerleyen Gelinim Mutfakta, 23 Ocak Cuma günü final bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Gün sonunda haftanın en yüksek puanını alan gelin altın bileziklerin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı programa veda edecek.

23 OCAK GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da haftanın kazananı ve 10 altın bileziğin sahibi, final gününde toplanan toplam puanlara göre belirleniyor. Hafta boyunca sergilenen performans, kayınvalidelerin verdiği puanlar ve son gün sonuçları belirleyici olacak. 23 Ocak Cuma günü yayınlanan bölüm sırasında bilezikleri kazanan gelin belli oldu. 81 puanla 10 altın bileziğin sahibi Miyase oldu.

23 Ocak Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Eleme gününde şaşırtıcı karar!

23 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Final günüyle birlikte yarışmaya veda eden gelin, puan tablosuna göre netlik kazanıyor. Miyase'nin 81 puan aldığı haftada Tuğba, Gözde ve Alime'nin 63 puan aldığı yarışmada 3 gelinin de eleneceğini açıklamıştı. Aslı Hünel programın son anlarında verdiği haberle yarışmacılara rahat bir nefes aldırdı. 19-23 Ocak haftasında eleme olmadı.

23 Ocak Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Eleme gününde şaşırtıcı karar!

23 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

19-23 Ocak puan durumu:

Miyase: 81

Tuğba: 63

Gözde: 63

Alime: 63

Haftanın geri kalanında puan durumları şu şekildeydi:

22 Ocak:

Miyase: 18

Tuğba: 17

Alime: 15

Gözde: 8

21 Ocak:

Alime: 13

Miyase: 13

Tuğba: 12

Gözde: 12

23 Ocak Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Eleme gününde şaşırtıcı karar!

20 Ocak:

Tuğba: 17

Miyase: 15

Alime: 14

Gözde: 5

19 Ocak:

Miyase: 19

Gözde: 17

Tuğba: 12

Alime: 9

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

23 Ocak Cuma günü günün birincisi Gözde oldu ve çeyrek altını kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası