24 Kasım Öğretmenler Günü, geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimizin emeklerini hatırladığımız özel bir gün olarak kutlanıyor. Öğretmenlerine duygularını ifade etmek isteyenler ise kısa, uzun, resimli ve anlam dolu mesajları araştırmaya devam ediyor.

Her 24 Kasım’da olduğu gibi, bu yıl da milletçe öğretmenlerimizin fedakârlığını ve eğitim camiasının değerini öne çıkarıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verilişinin yıldönümüne denk gelen Öğretmenler Günü, her yıl Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanıyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!

“Bilginizle yolumuzu, sabrınızla kalbimizi aydınlattınız. Attığımız her adımda iziniz var. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

“Bir insanın kaderini değiştirebilen tek meslek sizinki. Bizi değiştirdiğiniz, geliştirdiğiniz ve inandığınız için teşekkür ederiz.”

“Sınıfın kapısından içeri giren sadece bir öğretmen değil; umut, ışık ve cesaret oluyor. 24 Kasımınız kutlu olsun.”

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları! Resimli, uzun, kısa, anlamlı Öğretmenler Günü sözleri

“Öğretmenim, sizden öğrendiğim bilgiler hayata tutunma çivilerim oldu. Emeğiniz ömür boyu unutulmayacak.”

“Kalemi tutmayı öğretmek kolaydır ama kalemi nasıl kullanmam gerektiğini öğreten siz oldunuz. İyi ki varsınız.”

“Bir gün değil, her gün hatırlanması gereken emek kahramanlarısınız. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım’ı kutlu olsun.”

“Gülüşünüz cesaret, sözünüz ilham, emeğiniz ise geleceğimizdir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun, kıymetli öğretmenim.”

ANLAMLI, RESİMLİ VE GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!

“İyi bir öğretmen, bir ömür boyu sürecek bir hatıradır. Sizden kalan her iz için sonsuz teşekkürler.”

“Derslerde söyledikleriniz akılda, kalbimize dokunduklarınız ise hayatta kalıyor. 24 Kasım’ınız kutlu olsun.”

“Bir insanın içindeki cevheri görüp işleyebilmek cesaret ister. O cesareti bizler için gösteren tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun.”

“Sınıfların sessiz köşelerinde büyüyen hayallerimizi sabrınızla beslediniz. Bugün nerede duruyorsak, payınız büyük.”

“Öğretmenim, sadece ders değil; insan olmanın sorumluluğunu, adaletin değerini ve doğrunun gücünü öğrettiniz. Minnettarım."

IREM ÖZCAN

