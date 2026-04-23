23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ardından eğitim takvimi yeniden gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, hafta sonu ile birleşme ihtimali nedeniyle 24 Nisan Cuma günü okulların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 24 Nisan (yarın) okullar tatil mi, cuma günü okul var mı?

Türkiye genelinde 23 Nisan’ın resmi tatil olması nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken, gözler bir sonraki günün programına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvim doğrultusunda 24 Nisan’a ilişkin detaylar netleşti.

24 NİSAN (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da resmi tatil kapsamında kutlanıyor ve bu tarihte okullar kapalı oluyor. Ancak 24 Nisan 2026 Cuma günü için resmi tatil kapsamında alınmış bir karar bulunmuyor. Son günlerde yapılan açıklamalar ve güncel bilgilere göre 24 Nisan Cuma günü eğitim-öğretim normal akışında devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre de 24 Nisan için ek bir tatil planlaması yer almıyor. Bu nedenle 23 Nisan sonrası eğitim kaldığı yerden devam edecek.

24 NİSAN CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI, DERSLER YAPILACAK MI?

24 Nisan Cuma günü itibarıyla okullarda ders programı normal şekilde devam edecek. Tüm resmi ve özel okullarda öğrenciler ders başı yapacak, öğretmenler de planlanan müfredata göre eğitim sürecini sürdürecek. Bu durum yalnızca eğitim kurumları için değil, kamu kurumları ve özel sektör için de geçerli.

Haberle İlgili Daha Fazlası