33.Dönem POMEM alımları ne zaman? Polis alımlarında başvuru kılavuzu

Polis Akademisi’nin yeni dönem öğrenci alımı için gözler 33. dönem POMEM sürecine çevrildi. Polis olmak isteyen binlerce aday, başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağını ve 33. dönem POMEM başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki 33.Dönem POMEM alımları ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), her yıl belirli dönemlerde yeni öğrenci alımları yapıyor. 32. dönem alımlarının tamamlanmasının ardından gözler 33. dönem POMEM sürecine çevrildi. Emniyet bünyesinde görev almak isteyen adaylar, polis alımları için yeni başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

33.DÖNEM POMEM POLİS ALIMLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından 33. dönem POMEM alımlarına dair henüz resmi bir duyuru yapmadı. Ancak geçtiğimiz 32. dönem alımları 14 Temmuz 2025 tarihinde tamamlandı. Ön başvurular ise 21 Kasım’da e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başlandı. Bu tarihler göz önüne alındığında, 33. dönem POMEM sürecinin de benzer şekilde Kasım ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

POMEM başvurusu yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor.

•⁠ ⁠T.C. vatandaşı olmak,

•⁠ ⁠Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

•⁠ ⁠KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzeri.

•⁠ ⁠Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

•⁠ ⁠18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

•⁠ ⁠Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,



•⁠ ⁠Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

•⁠ ⁠Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

•⁠ ⁠26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

•⁠ ⁠Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

•⁠ ⁠Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

•⁠ ⁠Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

•⁠ ⁠Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

•⁠ ⁠Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

•⁠ ⁠Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.