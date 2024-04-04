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Haberler > Haberler > 5 Nisan Cuma namazı saati İstanbul'da 13.12, Ankara'da 12.56, İzmir'de 13.19'da

5 Nisan Cuma namazı saati İstanbul'da 13.12, Ankara'da 12.56, İzmir'de 13.19'da

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5 Nisan Cuma namazı saati İstanbul&#039;da 13.12, Ankara&#039;da 12.56, İzmir&#039;de 13.19&#039;da

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu haftaki Cuma hutbesi Kadir Gecesi ile ilgili olacak. İstanbul’da Ankara’da İzmir’de yaşayan Cuma namazını kılacak vatandaşlar, Cuma namazı saat kaçta kılınacak merak ediyor. Cuma namazı saati İstanbul, Ankara ve İzmir’de değişiklik gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir Cuma namazı saati…

İstanbul Cuma namazı saat kaçta bugün? Cuma namazına vaktinde yetişmek için işlerini Cuma namazı saatine göre planlayan vatandaşlar haberimizde yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir Cuma namazı saat bilgilerine ulaşabilirler. Hayırlı cumalar…

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ (5 NİSAN)

İstanbul’da 5 Nisan 2024 Cuma günü Cuma namazı saati 13.12 yani öğleden sonra saat 1’i 12 geçedir.

ANKARA’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara’da 5 Nisan 2024 Cuma günü Cuma namazı saati 12.56’dır.

İZMİR’DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

5 Nisan Cuma günü İzmir’de Cuma namazı saati 13.19 yani öğleden sonra saat 1’i 19 geçedir.

5 NİSAN CUMA HUTBESİNİN KONUSU VE GİRİŞİ

5 Nisan Cuma günü hutbesinin konusu “Kadir Gecesi: Kur’an’la Aydınlanan Gece”dir.

“Kadir Gecesi: Kur’an’la Aydınlanan Gece” konulu Cuma hutbesinin giriş kısmı şu şekildedir:

“Ramazan-ı şerifin son günlerindeyiz. Bugün, üzerimize güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Cuma. Bu akşam ise bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Bizleri bu kıymetli vakitlere kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Hz. Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun. Cumamız ve Kadir Gecemiz mübarek olsun.”

5 Nisan Cuma namazı saati İstanbul'da 13.12, Ankara'da 12.56, İzmir'de 13.19'da - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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