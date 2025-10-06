5G ihalesi ne zaman? 1 Nisan 2026'da devreye girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK’nın iş birliğiyle yürütülen 5G hazırlıkları nihai aşamaya yaklaşıyor. Geçmişten bugüne uzanan süreç ve teknik altyapı çalışmaları işlenirken şimdi odak 5G ihale tarihine çevrildi.

5G İHALESİ NE ZAMAN?

5G frekans ihalesi, Türkiye'nin mobil haberleşme altyapısını dönüştürecek önemli bir adım olarak 16 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

BTK tarafından 31 Ağustos 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla resmiyet kazanan süreç, toplam 400 MHz bant genişliğindeki 11 frekans paketini kapsıyor ve asgari değer 2 milyar 125 milyon dolar olarak belirlendi.

5G TÜRKİYE'YE GELİŞ TARİHİ

Türkiye, 1 Nisan 2026’da 5G’yi devreye almayı planlıyor. Bu tarihe kadar frekans tahsisi, altyapı hazırlıkları, baz istasyonlarının 5G uyumuna dönüştürülmesi ve teknik entegrasyon çalışmaları tamamlanacak.

Test süreçleri halihazırda bazı noktalarda yapılıyor. Örneğin TBMM’de yapılan testlerde, 5G altyapısı ile mobil indirme hızı 1500 megabite kadar çıktı. Ayrıca yerli üretim, altyapı yatırımları, fiber ağ yaygınlaştırılması ve şehir çapında kapsama stratejileri gibi konular da süreç boyunca öncelik kazanan alanlar olacak.