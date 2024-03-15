A Milli Takım aday kadrosu 2024! Milli takım aday kadrosunda kimler var, Arda Güler var mı?

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Arda Güler milli takım aday kadrosunda | A Milli Takım EURO 2024 öncesi son hazırlık maçlarına çıkacak. Özel maçların Milli Takım aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım aday kadrosunda Arda Güler var mı yok mu merak ediliyordu. Peki, Milli takım aday kadrosunda kimler var? İşte A Milli Takım aday kadrosu!

A Milli Takım aday kadrosu! Türkiye’nin Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. İşte, Milli takım aday kadrosunda yer alan isimler!

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadıoğlu

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

TÜRKİYE’NİN EURO 2024 ÖNCESİ MAÇ PROGRAMI

Türkiye, EURO 2024 finallerine hazırlık çerçevesinde ikisi mart, ikisi de Haziran ayında olmak üzere toplam dört özel maç yapacak. Ay-yıldızlılar, ilk olarak 22 Mart'ta Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Macaristan'a konuk olacak. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Millilerin, 26 Mart'taki rakibi ise bir diğer Avrupa Şampiyonası finalisti Avusturya olacak. Ernst Happel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma da TSİ 22.45'te başlayacak.

A Milli Takım, haziran ayındaki ilk sınavını son Avrupa şampiyonu İtalya karşısında verecek. Bologna kentinde 4 Haziran'da Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak özel maç TSİ 22.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, Polonya ile 10 Haziran'da deplasmanda oynayacağı özel maçın ardından, turnuva hazırlıklarını Almanya'da kendilerine ayrılan kamp merkezinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.