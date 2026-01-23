Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor ile karşılaşıyor
Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın saatini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor.
Ligde hedefleri doğrultusunda sahaya çıkan Adana Demirspor ve Bandırmaspor, 22. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Ev sahibi taraftarının karşısında avantajını korumak isterken konuk takım puan alarak eve dönmek istiyor. Peki, Adana Demirspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşma, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye Yeni Adana Stadyumu ev sahipliği yapacak.
ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-Bandırmaspor karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi statta takip edemeyen taraftarlar TRT Spor ekranlarından mücadeleyi takip edebilecek.
