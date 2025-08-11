Adli Tıp Kurumu 155 sözleşmeli personel alacak: Şartlar neler, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Adli Tıp Kurumu, yayınladığı personel alımı ilanı ile çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 155 kişinin işe alınacağını duyurdu. İlana başvurmayı düşünen adayların bazı şartları taşıması gerekli. İş arayanların merak ettiği tüm sorunların cevabını bu haberde derledik.

İŞ BAŞVURUSUNDA ARANAN GENEL ŞARTLAR;

▪️ 2024 yılı KPSS'ye girmiş olmak.

▪️ Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 60 puan, diğer pozisyonlar içinse en az 70 puan almış olmak.

▪️ Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartları sağlamak.

▪️ Bu ilanın 4. maddesinde ve Ek-1'de belirtilen özel şartları karşılamak.

▪️ Sözlü sınava çağrılacak adaylar, KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek.

▪️ Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

İŞ BAŞVURUSUNDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR;

▪️Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve 26 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanun'un belirlediği yaş şartlarını taşımanız gerek. İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmanız şart.

▪️ Askerlikle ilişiğinizin olmaması (yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmanız) zorunlu.

▪️ 657 sayılı Kanun'un 48/1-A/5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamanız gerek.

▪️ Görevinizi yapmanıza engel olacak bir akıl hastalığınızın bulunmaması gerek.

▪️ Başvurduğunuz pozisyon için gerekli olan öğrenim şartını son başvuru tarihi itibarıyla sağlamış olmalısınız.

▪️ İnfaz ve Koruma Memurluğu pozisyonu için boy-kilo ölçümü sözlü sınav sırasında yapılacaktır. Şartları sağlamayan adaylar sözlü sınava alınmayacak.

ADLİ TIP KURUMU İŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 13 Ağustos 2025 saat 10:00'da başlayıp, 26 Ağustos 2025 saat 23:59'da sona erecek.

ATK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday, her pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilir.



Başvurular, KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanacak. İlan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu'nun İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında yapılacak. Sınav tarihleri daha sonra Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinde duyurulacak.