ASKİ su kesintisi 2 Aralık listesi paylaşıldı. Ankara 2 Aralık su kesintisi programı, gün içinde farklı ilçelerde yürütülen bakım, temizlik ve arıza onarım çalışmaları nedeniyle binlerce aboneyi etkiledi. ASKİ ekiplerinin sahada sürdürdüğü müdahaleler kapsamında Güdül, Etimesgut ve Yenimahalle’de belirli mahallelerde geçici su kesintisi devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte suyun hangi saatlerde yeniden verileceği merak edilirken, ilçelere göre planlanan dönüş saatleri de netleşti. Peki, Ankara su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi 2 Aralık listesi! Ankara su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 2 Aralık günü gerçekleştirilen bakım ve arıza onarım çalışmaları nedeniyle geçici su kesintileri yaşanıyor. ASKİ ekiplerinin sahadaki müdahaleleri devam ederken, vatandaşlar Ankara su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek sorgulamaya başladı.

Güdül, Etimesgut ve Yenimahalle’de uygulanan kesintilerin, planlanan tamir saatlerine göre gün içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

ASKİ su kesintisi 2 Aralık listesi! Ankara su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 2 ARALIK LİSTESİ

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10.00

Tamir Tarihi: 2.12.2025 17.00

Detay: Depo temizlik, bakım ve onarım çalışması

Etkilenen Yerler: Adalıkuzu Mahallesi

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.12.2025 08.40

Tamir Tarihi: 2.12.2025 18.00

Detay: İçme suyu hattı arızası

Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi’nin bir kısmı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.12.2025 01.20

Tamir Tarihi: 2.12.2025 10.00

Detay: 100’lük duktil boru arızası

Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi 494 Sokak çevresi

Editör:BETÜL TOKKAN

