Assambly dilinde yazılım yazarak ilk kadın bilgisayar programcılarından olan Canan Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında olan Selçuk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar'ın kim olduğu ve nereden mezun olduğu merak ediliyor. Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar'ın annesi olan isim, Assambly dilinde yazılım yazması ile dikkatleri üzerine çekti.

1971 senesinde İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören Canan Bayraktar, başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda çalışan isim, ilk kadın bilgisayar programcılarından biri olarak tanınırken övgüyle anılıyor.

Emine Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü de olan isim, 1971 senesinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Assambly dilinde yazılım yazması ile dikkatleri üzerine çeken Bayraktar, Cansağlığı vakfının mütevelli heyetinde yer alırken Baykar Finans Grubu Başkanı (CFO) görevini de yerine getirmeye devam ediyor.

İHA ve SİHA araçlarının yazılımlarını yazan ekibin içerisinde olduğu da bilinenler arasında yer alıyor.

Ahmet, Selçuk ve Haluk adından 3 oğlu olan isim, “Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi, her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen, Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini, süt hakkım olarak niyaz ediyorum" sözleri ile oğullarını desteklediğini göstermekte.

Eşi olan Özdemir Bayraktar ise Milli SİHA'ların geliştirilmesinde büyük rol oynadı. 1949 senesinde Sarıyer'de dünyaya geldi.

1967 senesinde Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nden mezun oldu.

Canan Bayraktar ile evliliğinden 3 oğlu olan isim Baykar Teknoloji'nin kurulmasında öncülük etmiştir. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın tasarımcısı olan isim 18 Ekim 2021'de hayatını kaybetti.