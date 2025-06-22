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AYT erken çıkış saati: YDT ve AYT sınavından ne zaman çıkılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AYT erken çıkış saati: YDT ve AYT sınavından ne zaman çıkılır?
YKS, AYT, YDT, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak olan sınav süreci, 22 Haziran Pazar günü yapılacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile tamamlanacak. Her oturumda farklı kurallar uygulanırken AYT erken çıkış saati merak konusu oldu. YDT ve AYT sınavından ne zaman çıkılır, AYT kaçta başlıyor kaçta bitiyor soruları ise adayların gündemine yerleşti.

YKS’nin her oturumunda uygulanan erken çıkış kuralları, sınav güvenliğini sağlamak ve sınav ortamının düzenini korumak amacıyla uygulanıyor.

Her aday, sınavın belirlenen minimum süresini tamamlamakla yükümlüdür. Belirlenen süre dolmadan sınav salonunu terk eden adayların sınavı geçersiz sayılabilir. Aynı şekilde, sınavın son 15 dakikasında salonu terk etmek de yasak. AYT erken çıkış saati ne zaman, YDT ve AYT sınavından ne zaman çıkılır, AYT kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

AYT erken çıkış saati: YDT ve AYT sınavından ne zaman çıkılır? - 1. Resim

AYT ERKEN ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?

2025 YKS kapsamında uygulanacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sabah saat 10.15’te başlayacak ve toplam süresi 180 dakika olacak.

Adaylar sınavı erken tamamlasa bile belirli bir süre geçmeden salondan ayrılmaları yasak. ÖSYM kurallarına göre AYT’de sınavın ilk 135 dakikası dolmadan yani saat 12.30'dan önce sınav salonu terk edilemez.

Ayrıca sınavın son 15 dakikasında, yani 13.00 ile 13.15 arasında da salondan çıkış yapılamaz. Bu nedenle AYT oturumunda sınavı erken bitiren adaylar yalnızca 12.30 ile 13.00 saatleri arasında sınav salonundan çıkabilir.

AYT erken çıkış saati: YDT ve AYT sınavından ne zaman çıkılır? - 2. Resim

YDT VE AYT SINAVINDAN NE ZAMAN ÇIKILIR?

YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumları olan AYT ve YDT sınavlarında hem giriş hem de çıkış saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor. AYT 22 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların sınav binalarına saat 10.00’dan sonra alınmayacağı bilgisi de verilmiş durumda.

Giriş işlemlerinin başlaması ise 09.00 sularında olacak. Sınava geç kalanlar içeri alınmayacağı için adayların en geç saat 10.00’a kadar sınav binasında hazır bulunması gerekiyor. AYT’de erken çıkış saati 12.30, son çıkış saati ise 13.00 olarak belirlendi.

Aynı gün öğleden sonra yapılacak olan Yabancı Dil Testi (YDT), saat 15.45’te başlayacak ve 17.45’te sona erecek. YDT’ye katılacak adaylar sınav binasına en geç 15.30’a kadar alınacak. YDT sınavının erken çıkışına ise 17.15’ten itibaren izin veriliyor. Sınavın son 15 dakikasında yani 17.30-17.45 arasında da çıkış yasak. YDT sınavını erken bitiren adaylar 17.15 ile 17.30 arasında salondan ayrılabilecek.

AYT erken çıkış saati: YDT ve AYT sınavından ne zaman çıkılır? - 3. Resim

AYT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

AYT 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlıyor. Alan Yeterlilik Testi toplamda 180 dakika sürüyor ve saat 13.15’te sona eriyor. Sınav süresince adaylara dört farklı alandan test kitapçığı sunuluyor. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testleri ayrı olarak dağıtılıyor.

AYT'de erken çıkmak isteyenler yalnızca 12.30 ile 13.00 arasında çıkış yapabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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