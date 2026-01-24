24 Ocak 2026 Cumartesi gecesi Balıkesir merkezli meydana gelen deprem sonrası Türkiye genelinde birçok ilde sarsıntı hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte son depremler listesi, büyüklük ve merkez üssü bilgileriyle yakından takip ediliyor.

24 Ocak 2026 tarihinde yaşanan depremin ardından vatandaşlar “Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?” sorularına cevap aramaya başladı. Balıkesir Sındırgı merkezli sarsıntının çevre illerde de hissedilmesiyle birlikte gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı resmi son deprem verilerine çevrildi.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD tarafından paylaşılan son bilgilere göre, 24 Ocak 2026 tarihinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00:24'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 11.04 kilometre derinliğinde kaydedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

Sarsıntı yalnızca Balıkesir ile sınırlı kalmadı; İstanbul, İzmir, Bursa, Yalova, Uşak ve Kütahya başta olmak üzere birçok çevre ilde de hissedildi. İçişleri Bakanlığı ve AFAD ekipleri tarafından saha taramalarının başlatıldığı, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi. Sabah 10.34'te ise 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

24 OCAK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

24 Ocak 2026 Cumartesi AFAD son depremler listesi:

24 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

24 Ocak 2026 Cumartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

