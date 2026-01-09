9 Ocak 2026 Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem nerede oldu son dakika?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi...

Türkiye genelinde 8 Ocak 2026 Perşembe günü yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, "Az önce deprem nerede oldu son dakika? " sorusuna cevap aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri yakından takip edilirken, gün içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde düşük şiddette depremler kaydedildi.

Az önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

9 OCAK AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Şu an için büyük ölçekli herhangi bir deprem meydana gelmedi. AFAD verilerine bakıldığında, son olarak 23.39’da Kütahya’nın Simav ilçesinde 1.5 büyüklüğünde, 23.34’te ise Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 2.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise aynı gün 23.45’te Kütahya Hamur-Dumlupınar merkezli 2.0 büyüklüğünde, 23.39’da ise Katrandağı-Emet merkezli 1.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Az önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Az önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Haberle İlgili Daha Fazlası