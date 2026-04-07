TBMM Genel Kurulu, doğum izni ve babalık izni sürelerini kapsayan kanun teklifini bu hafta gündemine alıyor. Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik öngören tasarıyla, hem annelerin hem de babaların izin haklarında iyileştirmeler yapılacak. Kamuoyunca ''Babalık izni 10 gün oldu mu?'' ve ''Doğum izni 24 hafta oldu mu, meclisten geçti mi?'' soruları gündeme getirildi.

Genel Kurul kanun teklifinin görüşmelerine 7 Nisan Salı bugün başlayacak. Hem doğum hem de babalık izinleri artırılırken, çocukların güvenliği ve aile desteği konularında da kapsamlı bir düzenleme hayata geçecek. Babalık izni 10 gün oldu mu merak edilirken babalık izni ve doğum izninin artırılmasını öngören teklif için bugün görüşmeler yapılacak.

Babalık izni 10 gün oldu mu? 24 haftalık doğum izni düzenlemesinde son durum!

BABALIK İZNİ 10 GÜNE ÇIKTI MI?

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen yeni düzenleme ile babalık izni süresi artırılıyor. Kanun tasarısına göre eşinin doğum yapması durumunda işçilere verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılıyor.

Bir veya birden fazla çocuğa koruyucu aile olarak bakan memurlar da çocuk teslim tarihinden itibaren talep etmeleri halinde 10 gün izin hakkına sahip olacak.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?

Kadın çalışanların mevcut 16 haftalık analık izni, yeni düzenleme ile 24 haftaya yükseliyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte analık izni süresi dolmuş ancak 24 haftalık süresi tamamlanmamış olan kadınlari, talepleri halinde ek 8 haftalık izin kullanabilecek. Kararın yasalaşması halinde hali hazırda izinde olan anneler de yeni düzenlemeden faydalanabilecek.

DOĞUM VE BABALIK İZNİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülerek siyasi partilerin ortak mutabakatıyla yasalaşması bekleniyor. Genel Kurul 7 Nisan Salı günü birleşiminde düzenlemenin görüşmelerine başlayacak.

Yasalaşması durumunda hem doğum hem de babalık izinlerinde uzun süredir beklenen iyileştirmeler yürürlüğe girmiş olacak.



SOSYAL HİZMETLER KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

•⁠ ⁠Kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

•⁠ ⁠Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

•⁠ ⁠İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

•⁠ ⁠Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

•⁠ ⁠Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

•⁠ ⁠Oyun platformu usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

•⁠ ⁠Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.



