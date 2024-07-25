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Başakşehir La Fiorita maçını şifresiz verecek kanal belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başakşehir La Fiorita maçını şifresiz verecek kanal belli oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hangi kanalda şifresiz olarak yayınlanacağı belli oldu.

2023-2024 Süper Lig sezonunu dördüncü sırada bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı.

Temsilcimiz Avrupa'da ilk maçına bugün San Marino ekibi La Fiorita karşısında çıkacak.

Saat 20.45'te İstanbul'da bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan maçın hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Başakşehir La Fiorita maçını şifresiz verecek kanal belli oldu - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir-La Fiorita karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Avrupa kupalarında 51. maçına çıkan Başakşehir'in La Fiorita karşılaşması şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Başakşehir rövanş karşılaşmasına ise 1 Ağustos Perşembe günü çıkacak.

Temsilcimiz turu geçerse Iberia Tiflis-Partizani eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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