Başakşehir La Fiorita maçını şifresiz verecek kanal belli oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hangi kanalda şifresiz olarak yayınlanacağı belli oldu.
2023-2024 Süper Lig sezonunu dördüncü sırada bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı.
Temsilcimiz Avrupa'da ilk maçına bugün San Marino ekibi La Fiorita karşısında çıkacak.
Saat 20.45'te İstanbul'da bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan maçın hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.
BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir-La Fiorita karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR
Avrupa kupalarında 51. maçına çıkan Başakşehir'in La Fiorita karşılaşması şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.
Başakşehir rövanş karşılaşmasına ise 1 Ağustos Perşembe günü çıkacak.
Temsilcimiz turu geçerse Iberia Tiflis-Partizani eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
Kaynak: Türkiye Gazetesi