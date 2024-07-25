Başakşehir La Fiorita maçını şifresiz verecek kanal belli oldu

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 09:23 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 09:52 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hangi kanalda şifresiz olarak yayınlanacağı belli oldu.