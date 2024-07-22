UEFA tarafından bugün Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimleri yapıldı. Kura çekimlerinin ardından temsilcimiz Başakşehir'in La Fiorita'yı yenmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

2023-2024 Süper Lig sezonunu dördüncü sırada tamamlayan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde La Fiorita ile eleşti.

Turuncu-lacivertliler ilk maçına 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te çıkacak.

Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.

Taraftarlar tarafından bu karşılaşmaları Başakşehir'in kazanması durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme hangi takımla kazanacağı merak ediliyor.

BAŞAKŞEHİR LA FİORİTA'YI YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Başakşehir, La Fiorita'yı yenerek UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna geçerse IBeria Tiflis-Partizani karşılaşmasının kazananı ile oynayacak.

3. eleme turunun ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.