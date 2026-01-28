UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının son haftasına girilirken futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri Benfica ile Real Madrid arasında oynanacak. Bu akşam gerçekleşecek efsanevi maç için nefesler tutuldu. Futbolseverler ''Benfica Real Madrid maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularının cevaplarını merak ederken Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı da takip ediliyor.

Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftası kapsamında sahne alacak Benfica - Real Madrid mücadelesi, Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynanacak. Kritik bir düzlükte yer alan birçok takım bu akşam lig aşamasında son kez kıran kırana mücadele verecek. Peki, Benfica-Real Madrid maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Benfica Real Madrid maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gözler Arda Gülerde!

BENFICA REAL MADRID MAÇI NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında oynanacak Benfica Real Madrid karşılaşması Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

BENFICA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Benfica Real Madrid maçı Tabii spor kanalından canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

BENFICA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında oynanacak Benfica Real Madrid maçı, Portekiz’in başkenti Lizbon’da bu akşam oynanacak! 28 Ocak 2026 tarihinde oynanacak maç saat 23.00'da başlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid’in kamp kadrosunda yer alan Arda Güler’in Benfica karşısında forma giyip giymeyeceği teknik heyetin tercihine bağlı olacak. Genç futbolcunun maçta süre alıp almayacağı, karşılaşma öncesinde açıklanacak ilk 11’lerle netlik kazanacak.

Kamp KAdrosu:

Courtois

Lunin

Fran Gonzalez

Carvajal

Alaba

Asencio

A. Carreras

Fran García

Huijsen

Diego Aguado

Bellingham

BENFICA REAL MADRID MAÇI HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. VAR görevini Marco Di Bello üstlenirken, AVAR’da Gianluca Aureliano yer alacak. Dördüncü hakem olarak ise Luca Pairetto görev yapacak.



