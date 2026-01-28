Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 8. ve son haftasında İngiltere deplasmanında Manchester City ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Kritik eşikte sona gelinirken ''Galatasaray Manchester City'ye yenilirse ne olur, elenir mi?'' sorusu da gündemde yer edindi. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu ve Galatasaray'ın istatistikleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray topladığı 10 puanla 17. sırada konumlandı. Sarı-kırmızılılar averajla Karabağ’ın önünde yer alarak play-off hattı içinde bulunuyor. Peki, Galatasaray Manchester City'ye yenilirse ne olur, elenir mi?

GALATASARAY MANCHESTER CITY'YE YENİLİRSE NE OLUR, ELENİR Mİ?

GALATASARAY MANCHESTER CITY’YE YENİLİRSE NE OLUR, ELENİR Mİ?

Galatasaray’ın Manchester City deplasmanında mağlup olması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nden doğrudan elenmesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı ekip büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak play-off turuna kalacak.

Alınacak herhangi bir yenilgi Galatasaray’ın ilk 16 hedefini zora sokarken seri başı avantajını kaybetmesine neden olabilir. Galatasaray’ın kazanması halinde ise ilk 16 içinde yer alma şansı da güçlenmiş olacak.

GALATASARAY MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Manchester City arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son hafta karşılaşması 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak.

GALATASARAY MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE İZLENİR?

Manchester City-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç Tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY MANCHESTER CITY MAÇI HAKEMİ KİM?

Bu akşamki mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez görev yapacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Carlos del Cerro Grande yer alırken, yardımcı video hakem görevini ise Robert Schröder üstlenecek.

