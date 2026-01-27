Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu: İki yıldız için karar çıktı
Temsilcimiz Galatasaray'ın, Premier Lig temsilcisi Manchester City ile 28 Ocak Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kamp kadrosu açıklandı.
- Galatasaray'da Wilfried Singo ve Yunus Akgün, kritik maçın kamp kadrosunda yer aldı.
- Singo, uzun bir sakatlık sürecinden dönerken; Yunus Akgün gribal enfeksiyon sebebiyle son antrenmana katılmamıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftaasında Galatasaray ile Manchester City, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te Etihad Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı kulüp, kiritk karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkkadı.
YUNUS VE SINGO KARARI
Uzun bir sakatlık süreci geçiren Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo ve gribal enfeksiyon sebebiyle son antrrenmana katılmayan Yunus Akgün, maç kadrosunda yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın Manchester City maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina.
HEDEF İLK 16
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında ilk 16 takım içerisinde yer alıp, play-off turunda seri başı olmayı hedefleyen temsilcimiz Galatasaray, 7 hafta sonunda topladığı 10 puan ve averajla 17'nci sırada yer alıyor.