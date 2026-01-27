Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında İngiltere deplasmanına çıkacak. Premier Lig devi Manchester City karşısında galip gelinmesi halinde Devler Ligi'nde ilk 16'da yer alacak sarı-kırmızılılar, 30 Ocak'ta yapılacak kura çekiminde seri başı olarak play-off'ta büyük avantaj elde edebilir.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, şu ana kadar 10 puan topladı. Averajla Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geride bırakan sarı-kırmızılı ekip, 17'nci sırada yer aldı.

Galatasaray'ın en büyük kozu Victor Osimhen olacak

SERİ BAŞI AVANTAJI

İngiliz ekibi Manchester City ile 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te karşılaşacak Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu deplasmanda kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

Manchester City; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu 13 puanla 11'inci sırada

Büyük bir sürpriz olmaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak Galatasaray, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda temsilcimiz, seri başı olacak ve play-off'ta önemli avantaj yakalayacak.

Şampitonlar Ligi play-off kura çekimi 30 Ocak Cuma günü yapılacak

HAKEM KADROSU

Manchester kentindeki Etihad Stadı'ndaki maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Dördüncü hakem ise Jose Luis Munuera olacak. VAR'da İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak. Müsabaka TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

