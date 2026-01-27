Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamalarda temsilcimizden övgüyle bahsetti. “Büyük bir gece olacak” diyen Guardiola, Galatasaray karşısında kazanmak istediklerini vurgularken, Türk futbolunun atmosferine ve sarı-kırmızılı ekibin gücüne dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci ve son haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Guardiola, mücadele ile ilgili olarak, "Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız. Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"EKSİKLERİMİZ VAR, BAKACAĞIZ"

Manchester City'nin kadrosunda 8 eksik bulunmasına da değinen İspanyol çalıştırıcı, "Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız." şeklinde konuştu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola

HAALAND'IN OYNAMASI HAKKINDA

Pep Guardiola, "Birkaç hafta önce Erling Haaland yorgun dediniz, şu anda hazır mı?" sorusuna ise, "Görüşmedim, bilmiyorum. Göreceğiz." şeklinde cevap verdi.

SANE VE İLKAY'A ÖVGÜ

Pep Guardiola, Galatasaray'da forma giyen eski öğrencileri İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile ilgili olarak ise, "Leroy Sane burada harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı. Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Yarın onları tekrar göreceğim için mutluyum." sözlerini sarf etti.

Leroy Sane, Manchester City'nin ardından Bayern Münih ve Galatasaray forması giydi

"HAALAND DA GOL ATACAKTIR"

"Takım, daha iyi oynamalı ve daha fazla fırsat üretmeli, Haaland da gol atacaktır. Barcelona, Bayern Münih, Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Bunu isterim. Büyük bir gece olacak Galatasaray için de."

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı

"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ TAKIMLAR"

Açıklamalarında diğer Süper Lig takımlarından Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de değinen tecrübeli teknik patron, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa'da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz. Yarın gece destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Saygımız çok. İlk 8'de bitirmek istiyoruz. Çok zor bir maç. Her oyun çok zor." kelimelerini kullandı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 13 puanla tabloda 11'inci basamakta bulunuyor.

