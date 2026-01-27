Galatasaray'a Manchester City maçı öncesi kötü haber: İdmana çıkmadı
Okan Buruk yönetimindekiGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci ve lig etabının son haftasında İngiltere'nin Manchester City ekibiyle 28 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İlk 11'in değişmez isimlerinden Yunus Akgün, son antrenmanda yer almadı.
- Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık oldu.
- Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılamadı.
- Vize işlemleri sebebiyle konsolosluğa giden Mario Lemina'nın, çalışmalara sonradan dahil olacağı kaydedildi.
- Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'de Etihad Stadı'nda Manchester City ile karşılaşacak.
Galatasaray, Premier Lig ekibi Manchester City ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiksel organizasyonu yapıldı.
YUNUS AKGÜN İDMANDA YOK
Gribal enfeksiyon geçiren Yunus Akgün, antrenmanda yer almadı. Vize işlemleri sebebiyle konsolosluğa giden Mario Lemina'nın ise çalışmalara sonradan dahil olacağı kaydedildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'da yer alıp play-off turunda seri başı olmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te Etihad Stadı'nda Manchester City ile kozlarını paylaşacak.