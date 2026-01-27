Noa Lang, Atletico Madrid maçının atmosferini böyle anlattı. Sarı kırmızılıların Napoli’den sezon sonuna kadar kiraladığı Hollandalı oyuncu “İnanılmaz bir ıslık sesi vardı. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

G.Sasaray’ın yeni transferi Noa Lang, sarı kırmızılıların YouTube kanalında çarpıcı açıklamalar yaptı. Hollandalı oyuncu “Galatasaray’ın büyüklüğünü küçüklüğümden beri biliyordum. Ama burası sandığımdan da büyük bir kulüp. Atletico maçını izliyordum ve televizyonun sesini kısmak zorunda kaldım! Atletico topa sahip olduğunda sadece ıslık sesi duyuyordum. Stadyumda oluşacak atmosferi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Buraya gelirken sadece hoca ve başkanla görüştüm. Bu takımın parçası olduğum için mutluyum” diye konuştu.

OĞLUM ZATEN G.SARAYLI

Çocuklarının futbolu çok sevdiğini söyleyen Lang, “Oğullarım sabah uyandığında mutlaka forma giymek istiyorlar. Şimdi dürüstçe bir şey söylemek istiyorum; büyüğünün bir yıldır Galatasaray forması vardı zaten” itirafında bulundu. Bacağındaki Michael Jordan dövmesiyle ilgili olarak Hollandalı yıldız “Kazanmak, benim için her şey demek! Oynadığım her sezonda kupa kazandım. Galatasaray’a da kupalar kazanmak için geldim. Burası bunun için çok doğru bir yer. Takımımla birlikte mümkün olan her şeyi kazanmak istiyorum” dedi.

