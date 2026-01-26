Kadrosuna Noa Lang ve Yasser Asprilla'yı katan Galatasaray'ın, Villarreal'in Senegalli ön liberosu Pape Gueye'yi transfer etmek için kesenin ağzını açtığı iddia edildi.

Okan Buruk istedi, Galatasaray 30 milyon avroyu gözden çıkardı: Transfere yeşil ışık yaktı

Ara transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Senegalli oyuncu Pape Gueye'nin peşine olduğu ileri sürüldü.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Nijerya basınında yer alan habere göre; Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği orta saha oyuncusu Pape Gueye, sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı.

Okan Buruk istedi, Galatasaray 30 milyon avroyu gözden çıkardı: Transfere yeşil ışık yaktı

30 MİLYON AVROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İspanya LaLiga takımlarından Villarreal forması giyen 27 yaşındaki ön libero oyuncusu için kulübünün 40 milyon avro istediği ve sarı kırmızılıların 30 milyon avroya yakın bir teklif sunmaya hazır olduğu öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Senegalli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'ı uzatmalarda 1-0 mağlup eden Senegal'e kupayı getiren golü, 94. dakikada Pape Gueye kaydetmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası