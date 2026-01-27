Şampiyonlar Ligi'nde düğüm çözülüyor: İşte 8'inci hafta programı...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci hafta maçları 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak. 10 puanla 17'nci sırada bulunan temsilcimiz Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.
- İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
- 9 ila 24'üncü basamakta yer alan ekipler, play-off maçlarına çıkacak.
- Arsenal 21 puanla ve Bayern Münih 18 puanla ilk 8'e girmeyi garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci ve lig etabının son haftası, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak 18 maçla tamamlanacak. İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ila 24'üncü basamakta yer alan ekipler, son 16 için play-off maçlarına çıkacak.
DEVLER LİGİ'NDE SON HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI
Paris Saint-Germain (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)
Manchester City (İngiltere) - Galatasaray
Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)
Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)
Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya)
Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç)
Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa)
PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)
Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan)
Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere)
Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya)
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya)
Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)