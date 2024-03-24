1967 yapımı Bir Dağ Masalı filmi Gümüşdere köyünde çekildi.| Yönetmenliğini Turgut Demirdağ'ın yaptığı filmin çekildiği tarih, nerede çekildiği ve oyuncuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Bir Dağ Masalı ne zaman, nerede çekildi? sorusunun cevabı araştırılmakta. Türkan Şoray ve Murat Soydan'ın başrollerinde olduğu filme dair detaylar haberimizde yer alıyor.

BİR DAĞ MASALI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bir Dağ Masalı filmi 1967 yılında çekildi.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Melodram türündeki film, İstanbul Sarıyer'e bağlı Gümüşdere köyünde çekilmiştir.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Lale, dayısının iflası ve sözlüsünün ihaneti üzerine İstanbul'u terk ederek bir köye öğretmenlik yapmaya başlar. Burada Doktor Murat ile tanışır.

OYUNCU KADROSU

Türkan Şoray (Lale Öğretmen)

Murat Soydan (Doktor Murat)

Kuzey Vargın (Ekrem)

Ali Şen (Şükrü Efendi)

Mualla Sürer (Müfettiş)

Erol Tezeren (Ömer)