Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu ne, oyuncuları kimler?
Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Denis Villeneuve tarafından yönetilen film ABD yapımı neo-noir bilimkurgu olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Hampton Fancher ile Michael Green tarafından senaryosu yazılan Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminin başrollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford yer almaktadır. 27 Ocok 2026 Salı günü 22.00'da Star TV'de ekrana gelecek. Bu izleyiciler "Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu ne, oyuncuları kimler?" sorusunu gündeme taşıdı.
BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI KONUSU NE?
6 Ekim 2017 yılında vizyona giren Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı, 2049 yılını konu alan bir yapımdır. Film Los Angeles Polis Departmanı'nda görev alan Memur K (Ryan Gosling) isimli bir avcının yaşadıklarını ele alıyor.
BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI OYUNCULARI VE KARAKTERLER
- Ryan Gosling - LAPD subayı K
- Harrison Ford - Eski bıçak koşucusu Rick Deckard
- Ana de Armas - K'nin holografik kız arkadaşı Joi
- Sylvia Hoeks - Niander Wallace'ın yardımcısı, replikant infazcısı Luv
- Robin Wright - K'nin üstü Teğmen Joshi
- Mackenzie Davis - Özgürlük hareketi üyesi Mariette
- Dave Bautista - Nexus-8 replikantı Sapper Morton
- Jared Leto - Wallace Corporation başkanı Niander Wallace
- Edward James Olmos - Rick Deckard'ın eski ortağı Gaff
- Barkhad Abdi - Bilim insanı Doktor Badger
- Carla Juri - Replikant
- Lennie James - Yetimhane sorumlusu Mister Cotton
- David Dastmalchian - LAPD çalışanı Coco
- Hiam Abbass - Özgürlük hareketi lideri Freysa
- Tómas Lemarquis - Wallace Corporation'ın dosya arşivi memuru
