Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Denis Villeneuve tarafından yönetilen film ABD yapımı neo-noir bilimkurgu olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Hampton Fancher ile Michael Green tarafından senaryosu yazılan Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminin başrollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford yer almaktadır. 27 Ocok 2026 Salı günü 22.00'da Star TV'de ekrana gelecek. Bu izleyiciler "Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu ne, oyuncuları kimler?" sorusunu gündeme taşıdı.

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI KONUSU NE?

6 Ekim 2017 yılında vizyona giren Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı, 2049 yılını konu alan bir yapımdır. Film Los Angeles Polis Departmanı'nda görev alan Memur K (Ryan Gosling) isimli bir avcının yaşadıklarını ele alıyor.

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Ryan Gosling - LAPD subayı K

Harrison Ford - Eski bıçak koşucusu Rick Deckard

Ana de Armas - K'nin holografik kız arkadaşı Joi

Sylvia Hoeks - Niander Wallace'ın yardımcısı, replikant infazcısı Luv

Robin Wright - K'nin üstü Teğmen Joshi

Mackenzie Davis - Özgürlük hareketi üyesi Mariette

Dave Bautista - Nexus-8 replikantı Sapper Morton

Jared Leto - Wallace Corporation başkanı Niander Wallace

Edward James Olmos - Rick Deckard'ın eski ortağı Gaff

Barkhad Abdi - Bilim insanı Doktor Badger

Carla Juri - Replikant

Lennie James - Yetimhane sorumlusu Mister Cotton

David Dastmalchian - LAPD çalışanı Coco

Hiam Abbass - Özgürlük hareketi lideri Freysa

Tómas Lemarquis - Wallace Corporation'ın dosya arşivi memuru

