Borsa kapalı mı, bugün borsa açık mı? 1 Eylül borsa çalışma saatleri merak konusu oldu!

Borsa kapalı mı, bugün borsa açık mı, 1 Eylül borsa açık mı soruları günün gündeminde yerini buldu. Borsa İstanbul, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nde (EBDKS) kapsamlı değişiklikler yaptı. Önceki uygulamada sistem, yüzde 5’lik ve yüzde 7’lik düşüşlerde devreye giriyordu. Yeni düzenleme ile devre kesici, yüzde 6 ve üzerindeki düşüşlerde aktive olacak. Emir girişlerine ara verilen süre ise 20 dakikadan 10 dakikaya düşürüldü. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VIOP) da benzer şekilde durdurma süresi 30 dakikadan 20 dakikaya çekildi.

BORSA KAPALI MI?

Borsa İstanbul, 1 Eylül Pazartesi günü normal işlem takvimine göre açılacak. Fakat Amerikan borsaları 1 Eylül İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

BUGÜN BORSA AÇIK MI?

1 Eylül 2025 itibarıyla Borsa İstanbul’un işlem saatleri normal şekilde uygulanacak. Yatırımcılar, pay ve vadeli işlemler piyasasında günün tüm seanslarında işlem gerçekleştirebilecek. Son dönemde yapılan düzenlemeler kapsamında açığa satış yasağı kaldırılmış, devre kesici uygulamaları ve endeks kuralları yenilenmiş durumda.

1 EYLÜL BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Eylül Pazartesi Borsa İstanbul, yatırımcıların işlemlerine açık olacak. Endekse bağlı devre kesici uygulamaları yüzde 6 düşüş seviyesinden devreye girecek ve seans süresi ile durdurma süreleri kısaltıldı. Ayrıca BIST 50 hisselerinde açığa satış imkanı yeniden sağlandı.