BİST 100 geçen ay %5 prim yaptı! Ağustosta en çok yükselen ve düşen hisseler…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİST 100 geçen ay %5 prim yaptı! Ağustosta en çok yükselen ve düşen hisseler…
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, TL bazında rekor seviyeleri test ettiği ağustos ayında 11.288 puandan kapanış yaparak %5,07 prime imza attı. Geçen ay SASA %50,32 primle en çok yükselen hisse olurken; TUREX %-18,52 düşüşle en çok değer kaybeden hisseler arasında ilk sırada yer aldı. Sektörler bazında bakıldığında geçen ay Finansal Kiralama %42,53 primle öne çıktı. Madencilik ise %-4,30 ile en çok düşen endeks oldu. 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda ağustos ayı işlemleri geride kalırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen ay %5,07 prim yaparak 11.288 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks üst üste 3 aylık bir yükseliş serisi de yakalamış oldu.
BİST 100’de haziran ayında %10,30 olarak gerçekleşen prim, temmuzda da %7,99’u bulmuştu. Ağustosta ise önceki 2 aya göre daha düşük bir prim gerçekleşti. Buna karşılık endeks, ağustos işlemlerinde 11.605 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 endeksi kapsamında Ağustos 2025’te en çok yükselen hisseler şunlar oldu:

1-SASA Polyesteer (SASA): 4,69 TL (%50,32)
2-Destek Finans Faktoring (DSTKF): 760,00 TL (%41,79)
3-Borusan Boru (BRSAN): 510,00 TL (%41,47)
4-Şekerbank (SKBNK): 8,04 TL (%37,44)
5-Çan2 Termik Santral (CANTE): 2,47 TL (%37,22)
6-Borusan Yatırım (BRYAT): 2,807,50 TL (%34,20)
7-Enerya Enerji (ENERY): 11,02 TL (%28,89)
8-1000 Yatırımlar Holding (BINHO): 309,75 TL (%23,95)
9-EnerjiSA (ENJSA): 79,00 TL (%22,01)
10-Doğan Holding (DOHOL): 19,24 TL (%20,93)

BİST 100 geçen ay %5 prim yaptı! Ağustosta en çok yükselen ve düşen hisseler… - 1. Resim

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında Ağustos 2025’te en çok düşen hisseler ise şöyle sıralandı:

1-Turex Turizm Taşımacılık (TUREX): 9,11 TL (%-18,52)
2-Batı Çimento (BTCIM): 4,02 TL (%-11,45)
3-Anadolu Sigorta (ANSGR): 22,34 TL (%-10,10)
4-Efor Çay (EFORC): 129,00 TL (%-8,80)
5-YEO Teknoloji (YEOTK): 38,08 TL (%-7,44)
6-Migros (MGROS): 485,75 TL (%-7,30)
7-Medikal Park (MPARK): 357,50 TL (%-6,72)
8-Alarko Holding (ALARK): 87,75 TL (%-6,60)
9-Çimsa Çimento (CIMSA): 48,40 TL (%-6,47)
10-Europower Enerji (EUPWR): 29,20 TL (%-6,17)

GETİRİLER YÜZDE 50’Yİ BULDU

Ana endekste yer alan şirketlerin getirilerinin geçen ay %50’ye kadar ulaşması dikkat çekti. Buna karşılık düşen hisselerde aylık kayıplar %-20’nin altında kaldı. Sektörler bazında bakıldığında geçen ay Finansal Kiralama (%42,53), Aracı Kurumlar (%38,91) ve Tekstil (%22,80) endeksleri en çok yükselen il 3 sektör oldu. Madencilik (%-4,30) ve Sigorta (%-0,11) değer kaybeden iki sektör olarak öne çıktı.

