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Brawl Stars mega kutularının Temmuz ayında geri gelmesi bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Brawl Stars mega kutularının Temmuz ayında geri gelmesi bekleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

25 Haziran günü oyunda gerçekleşen güncelleme sonrası yenilikler gelirken oyuncuların gündeminde hediye mega kutuların ne zaman geleceği yer aldı. Binlerce kullanıcısı olan Brawl Stars'ta yakın bir süreçte oyuna geri gelmesi beklenirken tarih duyurulmadı.

Brawl Stars oyuncularının heyecanla beklediği mega hediye kutuların geri gelip gelmeyeceği merak edilirken bugün oyunda güncelleme gerçekleşti. Bakım molası yapılan oyunda yeni gelişmeler gelirken kutular da bekleniyor.

BRAWL STARS MEGA KUTULAR NE ZAMAN GELECEK 2024?

Oyunda eskiden olan mega kutuların kaldırılmasının ardından geri gelmesi bekleniyordu. Henüz kutularla ilgili bir güncelleme açıklaması gelmezken tahmini olarak Temmuz ayında gelebilir iddiaları yer aldı.

Mega kutular sayesinde kullanıcılar oyun içinde ödüller kazanmak ve başarı elde edebiliyor. 

BRAWL STARS OYUNU NE ZAMAN ÇIKTI?

2017 senesinde Supercell tarafından beta sürümü sunulan oyun gerçek zamanla eşdeğer olurken birçok kişi tarafından oynanıyor. Yenilikler ve süprizler sosyal medyada da konuşulurken 2018 senesinde yayın tarihi oldu ve 2020'de Çin'de çıktı. Kısa süre içerisinde de büyük ilgi toplayarak binlerce kullanıcıya erişti.

Brawl Stars mega kutularının Temmuz ayında geri gelmesi bekleniyor - 1. Resim

Savaş Topu, Elmas Kapmaca, Nakavt, Ödül Avı, Kuşatma, Kupayı Kötü, Yalnız Yıldız, Alaşağı, Tek ve Çift Hesaplaşma, Sürpriz, Son Savunma, Büyük Oyun, Robot İşgali özellikleri ile sevilerek oynanan Brawl Stars, ana saldırının ardından seçim yaparak düşmanlara saldırır. Böylece hasar vererek süper güce sahip olur.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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