Brighton-Bournemouth maçı için geri sayım başladı! Dev mücadele öncesinde yayın bilgileri, Ferdi Kadıoğlu’nun durumu, muhtemel ilk 11’ler ve iki takımın lig performansı merak ediliyor. Brighton-Bournemouth maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı soruları gündeme gelirken muhtemel ilk 11 de şekillenmeye başladı!

İngiltere Premier Lig’de 2025-26 sezonunda Brighton, oynadığı 21 maç sonunda 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Attığı 31 gole karşılık kalesinde 28 gol gören Brighton, artı 3 averajla haftaya 12. sırada giriyor. Bournemouth cephesinde ise 21 maç sonunda 26 puan bulunuyor. 6 galibiyet, 8 beraberliki 7 yenilgi yaşayan ve 15. sırada yer alan Bournemouth düşme hattının hemen üzerinde konumlanmış durumda. Peki, Brighton-Bournemouth maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

BRIGHTON-BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Brighton ile Bournemouth arasında oynanacak İngiltere Premier Lig karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından şifreli yayınlanacak.

BRIGHTON-BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig kapsamında oynanacak Brighton-Bournemouth maçı 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 23.00’te başlayacak.

BRIGHTON-BOURNEMOUTH MAÇINDA FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu’nun Bournemouth karşısında sahada olması bekleniyor. Herhangi bir sakatlık ya da ceza durumu bulunmayan Ferdi Kadıoğlu’nun teknik heyetin tercihi doğrultusunda ilk 11’de yer alacağı öngörülüyor.

BRIGHTON-BOURNEMOUTH MUHTEMEL 11

Brighton: Verbruggen, Veltman, Van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Baleba, Groß, Gruda, Rutter, Mitoma, Welbeck

Bournemouth: Petrović, Jiménez, Senesi, Diakité, Truffert, Cook, Scott, Adli, Kroupi, Tavernier, Evanilson

