Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak isteyen siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelede üç puanı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş’ta yaşanan eksikler ise taraftarların radarında. Binlerce futbolsever ''Beşiktaş Kayserispor maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' sorularına cevap arıyor. İşte Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu muhtemel ilk 11...

Beşiktaş Kayserispor Süper Lig tarihinde bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. Yapılan maçların 30’unu Beşiktaş kazanırken, Kayserispor 10 galibiyet elde etti, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar iç sahada Kayserispor’a karşı uzun süredir mağlubiyet yaşamazken, İstanbul’daki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Beşiktaş, Kayserispor karşısında alacağı bir galibiyetle hem ikinci yarıya moralli başlamak hem de üst sıralar için güçlü bir adım atmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Beşiktaş Kayserispor maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI VE SAKAT?

Beşiktaş Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında Kayserispor karşısına bazı eksiklerle çıkıyor. Siyah-Beyazlılar’da Tiago Djalo, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamıyor. Wilfred Ndidi ise Afrika Uluslar Kupası dönüşü nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Maç saatine kısa süre kala Demir Ege Tıknaz da yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ise sarı kart sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Orkun, Cerny, Toure, Abraham

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Semih, Denswil, Carole, Benes, Furkan, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı’nda oynanacak Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması futbolseverler tarafından beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadelede VAR görevini Cihan Aydın üstlenirken, AVAR olarak Murat Altan görev yapacak.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

