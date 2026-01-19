İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması öncesi belirsizliğe yol açtı. Gün boyunca devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle futbolseverler ve siyah-beyazlı taraftarlar, mücadelenin oynanıp oynanmayacağını merak etmeye başladı. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Futbolseverler şimdi ise ''Beşiktaş maçı iptal mi oldu, ertelendi mi?'' sorularını gündeme taşıdı.

Beşiktaş maçı iptal mi oldu, ertelendi mi merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Kayserispor'un İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesi TFF'nin açıklamaları takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Beşiktaş Kayserispor karşılaşmasının iptal edilip edilmediği merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maça ilişkin iptal kararı alındığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, karşılaşmanın programda yer aldığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Yoğun kar yağışı sonrası maçın ertelenip ertelenmeyeceği de gündeme geldi. TFF cephesinden karşılaşmanın ertelendiğine dair herhangi bir duyuru paylaşılmadı. Meteoroloji verilerine göre yağışın akşam saatlerine doğru etkisini azaltması beklenirken Beşiktaş-Kayserispor maçının planlandığı şekilde oynanması öngörülüyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Beşiktaş Kayserispor maçı 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu’nda bu akşam gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, futbolseverler tarafından beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli yayınlanacak.

