Beşiktaş, Braga'ya transferi gündemde olan 21 yaşındaki ön libero Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz'dan kötü haber geldi. Genç oyuncu, bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Demir Ege Tıknaz

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Demir Ege Tıknaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" denildi .

21 yaşındaki ön libero, Braga'ya transfer olacak haberleriyle gündemde yer alıyor. Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, "Demir Ege'ye teklif geldi, gitmek istiyor. Görüşmeler sürüyor" demişti.

