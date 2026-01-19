Beşiktaş'tan devre arasında ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın, Benfica'ya transferiyle ilgili Portekiz kulübünden açıklama geldi. Başkan Rui Costa, 32 yaşındaki yıldız hakkında yöneltilen soruya cevap verdi.

Beşiktaş'ta kasım ayından bu yana forma giymeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın durumu netleşmeye başladı. Bu sezon 16 maça çıkan ve 5 gol, 3 asistlik skor katkısı veren 32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili Benfica cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

RUI CISTA'DAN RAFA SILVA CEVABI

Kırmızı-beyazlı takımın geçtiğimiz cumartesi gecesi Rio Ave'yi deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından taraftarlarla sohbet eden ve imza dağıtan Rui Costa'ya, Rafa Silva soruldu. Portekiz kanalı CMTV'nin haberine göre; "Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?" sorusu üzerine Benfica Başkanı, "Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum" cevabını verdi.

Rafa Silva

2,5 YILLIK ANLAŞMA

Haberde, Benfica'nın tecrübeli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalamak istediği ancak eski futbolcusunu geri almak için aceleci davranmadığı aktarıldı.

"BENFICA'YA TALEBİMİZİ İLETTİK"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik, o çizgiye inilirse Rafa gider" demişti.

