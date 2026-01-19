Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan iddialı başlangıç. İkinci yarının ilk maçına çıkacak olan tecrübeli teknik adam, zirveyle aradaki makasın daralacağına inanıyor.

MURAD TAMER - Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında bugün Kayserispor ile karşılaşacak. Son sekiz resmî maçında mağlubiyet yaşamayan siyah beyazlılar, bu serisini devam ettirmek istiyor. Evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde altı, kupada da iki maça çıkan Kartal, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son antrenman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda, zirveyle aradaki farkı mümkün olduğunca eritmek istediğini belirterek, oyuncularının motivasyonunu artırmaya çalıştı.

KART ALARMI

Afrika Uluslar Kupası’nı üçüncü sırada tamamlayan Nijerya Millî Takımı’nda yer alan Ndidi, maç kadrosunda olmayacak. Djalo ise sarı kart cezası sebebiyle görev yapamayacak. Rafa Silva’nın da bugün kadroda olması beklenmiyor. Öte yandan Beşiktaş’ta dört futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Kayserispor karşılaşmasında sarı kart görmeleri hâlinde gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Beşiktaş

Ersin

Taylan

Uduokhai

Emirhan

Rıdvan

Kartal

Orkun

Rashica

Cerny

El Bilal

Abraham

Kayserispor

Bilal

Ramazan

Bennasser

Denswil

Opoku

Benes

Furkan

Mane

Mendes

Cardoso

Onugkha

