Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iddialı: Farkı eritebiliriz
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan iddialı başlangıç. İkinci yarının ilk maçına çıkacak olan tecrübeli teknik adam, zirveyle aradaki makasın daralacağına inanıyor.
MURAD TAMER - Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında bugün Kayserispor ile karşılaşacak. Son sekiz resmî maçında mağlubiyet yaşamayan siyah beyazlılar, bu serisini devam ettirmek istiyor. Evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde altı, kupada da iki maça çıkan Kartal, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son antrenman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda, zirveyle aradaki farkı mümkün olduğunca eritmek istediğini belirterek, oyuncularının motivasyonunu artırmaya çalıştı.
KART ALARMI
Afrika Uluslar Kupası’nı üçüncü sırada tamamlayan Nijerya Millî Takımı’nda yer alan Ndidi, maç kadrosunda olmayacak. Djalo ise sarı kart cezası sebebiyle görev yapamayacak. Rafa Silva’nın da bugün kadroda olması beklenmiyor. Öte yandan Beşiktaş’ta dört futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Kayserispor karşılaşmasında sarı kart görmeleri hâlinde gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL KADROLAR
Beşiktaş
Ersin
Taylan
Uduokhai
Emirhan
Rıdvan
Kartal
Orkun
Rashica
Cerny
El Bilal
Abraham
Kayserispor
Bilal
Ramazan
Bennasser
Denswil
Opoku
Benes
Furkan
Mane
Mendes
Cardoso
Onugkha