Televizyon izleyicileri, akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlar merak edilip araştırılıyor. Kanal D, ATV, TV8, NOW, Star TV, Show TV gibi kanallarda, yarışma programları ve diziler prime time kuşağında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte 7 Ocak TV yayın akışı...

7 Ocak 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında dizi keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın üçüncü günü ekran karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusuna cevap arıyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışları belli oldu.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Eşref Rüya, TRT 1'de Persona, Show TV'de Düğün Dernek, Star'da Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Orhan, NOW'da Emanet , TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ekrana gelecek.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak TV yayın akışı belli oldu

7 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Yabancı Damat

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

23:15 - Milli Piyango Yılbaşı Özel

23:15 - Beyaz'la Joker

01:45 - Titana Saldırı

03:15 - Poyraz Karayel

05:00 - Üç Kız Kardeş

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak TV yayın akışı belli oldu

7 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

05:48 – İstiklal Marşı

05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 - Kalk Gidelim

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:40 - Kara Ağaç Destanı

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Persona

21:45 - Arıcı: Ölüm Kovanı | Yabancı Sinema

01:40 - Lingo Türkiye

02:45 - Kara Ağaç Destanı

05:05 - Seksenler

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak TV yayın akışı belli oldu

7 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Bahar

09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Düğün Dernek

22:15 - Kapımdaki Casus

00:15 - Rüya Gibi

02:45 - Kızılcık Şerbeti

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak TV yayın akışı belli oldu

7 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Aramızda Kalsın

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler

23:30 - Düğüm Salonu

01:30 - Düğüm Salonu

03:30 - Kaderimin Oyunu

05:30 - Erkenci Kuş

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak TV yayın akışı belli oldu

7 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

06:00 - Aldatmak

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kuruluş Orhan - Özel Bölüm

23:20 - Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema

01:00 - Senin Hikayen / Yerli Sinema

02:45 - Bir Gece Masalı

04:20 - Kardeşlerim

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak TV yayın akışı belli oldu

7 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 – Survivor Ekstra / Canlı

01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Zahide Yetiş’le Sence?

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak TV yayın akışı belli oldu

7 OCAK NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Kıskanmak

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Emanet

22:30 - Aşk Yolunda

00:45 - Emanet

03:00 - Şevkat Yerimdar

05:00 - Ruhun Duymaz

06:00 – Son Yaz

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 6 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor

Haberle İlgili Daha Fazlası