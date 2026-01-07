Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak TV yayın akışı belli oldu
Televizyon izleyicileri, akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlar merak edilip araştırılıyor. Kanal D, ATV, TV8, NOW, Star TV, Show TV gibi kanallarda, yarışma programları ve diziler prime time kuşağında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte 7 Ocak TV yayın akışı...
7 Ocak 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında dizi keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın üçüncü günü ekran karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusuna cevap arıyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışları belli oldu.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Eşref Rüya, TRT 1'de Persona, Show TV'de Düğün Dernek, Star'da Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Orhan, NOW'da Emanet , TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ekrana gelecek.
7 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
23:15 - Milli Piyango Yılbaşı Özel
23:15 - Beyaz'la Joker
01:45 - Titana Saldırı
03:15 - Poyraz Karayel
05:00 - Üç Kız Kardeş
7 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI
05:48 – İstiklal Marşı
05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 - Kalk Gidelim
09:25 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:40 - Kara Ağaç Destanı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Persona
21:45 - Arıcı: Ölüm Kovanı | Yabancı Sinema
01:40 - Lingo Türkiye
02:45 - Kara Ağaç Destanı
05:05 - Seksenler
7 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Bahar
09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Düğün Dernek
22:15 - Kapımdaki Casus
00:15 - Rüya Gibi
02:45 - Kızılcık Şerbeti
7 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Aramızda Kalsın
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Söz
19:00 – Star Haber
20:00 – Sahipsizler
23:30 - Düğüm Salonu
01:30 - Düğüm Salonu
03:30 - Kaderimin Oyunu
05:30 - Erkenci Kuş
7 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
06:00 - Aldatmak
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kuruluş Orhan - Özel Bölüm
23:20 - Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
01:00 - Senin Hikayen / Yerli Sinema
02:45 - Bir Gece Masalı
04:20 - Kardeşlerim
7 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 – Survivor Ekstra / Canlı
01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Zahide Yetiş’le Sence?
7 OCAK NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Kıskanmak
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Emanet
22:30 - Aşk Yolunda
00:45 - Emanet
03:00 - Şevkat Yerimdar
05:00 - Ruhun Duymaz
06:00 – Son Yaz