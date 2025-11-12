Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün Ankara'da yağmur var mı? 12 Kasım Çarşamba MGM hava durumu raporu paylaşıldı

Bugün Ankara'da yağmur var mı? 12 Kasım Çarşamba MGM hava durumu raporu paylaşıldı

- Güncelleme:
12 Kasım Çarşamba Ankara'da hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Başkentte yaşayanlar, "bugün yağmur var mı?" sorusuna cevap ararken, MGM hava durumu raporu paylaşıldı.

Ankara hava durumu arama motorlarında hız kesmeden devam ediyor. Ankaralılar, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü için yağmur yağıp yağmadığı merak edilirken, Meteoroloji'den gelen son veriler durumu netleştirdi. 

Bugün Ankara'da yağmur var mı? 12 Kasım Çarşamba MGM hava durumu raporu paylaşıldı - 1. Resim

BUGÜN ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bugün Ankara'da öğle saatlerinden itibaren yağmur yağması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde puslu ve nemli bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara'da 12 Kasım Çarşamba günü puslu bir hava etkili olurken, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında seyir izlerken, hava 09.00-12.00 aralığında parçalı bulutlu olacak.

Bugün Ankara'da yağmur var mı? 12 Kasım Çarşamba MGM hava durumu raporu paylaşıldı - 2. Resim

Öğleden sonra hava sıcaklıkları 12 dereceye düşecek. Akşam saatlerinde yağış beklenmezken, nem oranı yüzde 90'ın üzerine çıkarken havayı serin ve nemli hale getirecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek. Rüzgar genellikle güneydoğu yönünden esecek, öğle saatlerinde zaman zaman 29 km/s hıza kadar ulaşabilecek.

