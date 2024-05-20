Bugün (20 Mayıs) başlayan MEB öğretmen ataması mülakat başvuruları 31 Mayıs'ta bitecek

Milyonlarca öğretmenin gündeminde yer alan atamalarla ilgili süreç başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Mülakat başvuruları ne zaman başlıyor ve son tarih nedir araştırıldı. Adaylar, başvuruların nereden, nasıl yapılacağını da merak ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacaklarını duyurmuştu. Adayların heyecanla beklediği atamanın başvuruları ise bugün başladı. Mülakat başvuru sürecine dair merak edilenler arasında ne zaman biteceği yer aldı. İşte sürece dair bilgiler...

Süreç 20 Mayıs itibarıyla başladı ve 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Sınav merkezleri 10 Haziran'da belli olurken, sözlü sınavlar 1 Temmuz tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Başvuru yapan öğretmen adayları 2023 yılında gerçekleşen KPSS sınavında olan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan almalıdır.

Sözlü sınav için giriş belgeleri 1 Haziran'da MEB sitesinde erişime açılacak ve belgelerini e- Devlet şifreleri aracılığıyla alabilecek. Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu'nda olacak olan numara adayın başvurusu anında sistem tarafından verilecek.

"Eğitim bilimleri ve genel kültür, alanıyla ilgili konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri" açısından test edilecek olan adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak.

Sözlü sınavların yapılacağı yerler şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ile Van.