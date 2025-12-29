Bugün hangi maçlar? 29 Aralık maç programı belli oldu
Bugün hangi maçlar? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yerli ve yabancı liglerde oynanacak karşılaşmalar, spor tutkunları tarafından yakından takip edilirken, günün maç programı, saatleri ve yayın bilgileri araştırılıyor.
Futbolseverler, 29 Aralık bugünkü maçlar listesini araştırıyor. Türkiye’den Avrupa’ya uzanan futbol takviminde bugün dikkat çeken maçlar oynanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR?
Bugün İtalya Serie A, Türkiye 1. Lig, Portekiz Ligi, Suudi Arabistan Pro Ligi ve Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak.
29 ARALIK PAZAR MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
29 Aralık 2025 Pazar günü maç programı belli oldu. Buna göre yerli ve yabancı liglerde birçok karşılaşma olacak.
İTALYA – SERİE A
22:45: AS Roma – Genoa GFC
TÜRKİYE – 1. LİG
14:30: Adana Demirspor – İstanbulspor
PORTEKİZ – LİGA PORTUGAL
23:15: FC Porto – AVS Futebol SAD
Suudi Arabistan – Saudi Pro League
17:35: Al-Khaleej Club – Al-Fateh SC
20:30: Al-Riyadh SC – Al Hazem FC
20:30: Al-Taawoun FC – Al-Najma
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
19:00 : Angola – Mısır
19:00 : Zimbabve – Güney Afrika
22:00 : Zambiya – Fas
22:00 : Komor Adaları – Mali