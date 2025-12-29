Bugün hangi maçlar? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yerli ve yabancı liglerde oynanacak karşılaşmalar, spor tutkunları tarafından yakından takip edilirken, günün maç programı, saatleri ve yayın bilgileri araştırılıyor.

Futbolseverler, 29 Aralık bugünkü maçlar listesini araştırıyor. Türkiye’den Avrupa’ya uzanan futbol takviminde bugün dikkat çeken maçlar oynanacak.

Bugün hangi maçlar? 29 Aralık maç programı belli oldu

Bugün İtalya Serie A, Türkiye 1. Lig, Portekiz Ligi, Suudi Arabistan Pro Ligi ve Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak.

29 Aralık 2025 Pazar günü maç programı belli oldu. Buna göre yerli ve yabancı liglerde birçok karşılaşma olacak.

İTALYA – SERİE A

22:45: AS Roma – Genoa GFC

TÜRKİYE – 1. LİG

14:30: Adana Demirspor – İstanbulspor

PORTEKİZ – LİGA PORTUGAL

23:15: FC Porto – AVS Futebol SAD

Suudi Arabistan – Saudi Pro League

17:35: Al-Khaleej Club – Al-Fateh SC

20:30: Al-Riyadh SC – Al Hazem FC

20:30: Al-Taawoun FC – Al-Najma

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

19:00 : Angola – Mısır

19:00 : Zimbabve – Güney Afrika

22:00 : Zambiya – Fas

22:00 : Komor Adaları – Mali

